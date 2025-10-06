Barcelona farklı hezimetle liderliği kaybetti

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda lider Barcelona'yı ağırladı.

Ev sahibi, 13. dakikada Alexis Sanchez'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Sevilla, 36'da Isaac Romero'yla skoru 2-0 yaptı, Barcelona ise 45+7'de Marcus Rashford'un golüyle farkı 1'e indirdi. İkinci yarıda maçın kontrolünü tamamen ele geçiren Sevilla, 90'da Jose Angel Carmona ve 90+6'da Akor Adams'ın golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Sevilla puanını 13'e yükseltti. 19 puanda kalan Barcelona ise yeni lider Real Madrid'in ardından 2. sırada yer aldı.