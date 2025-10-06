NTV.COM.TR

Barcelona farklı hezimetle liderliği kaybetti

Sevilla'ya 4-1 mağlup olan Barcelona, bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini büyük hezimetle yaşadı ve La Liga'da liderlikten oldu.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin () 8. haftasında Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda lider 'yı ağırladı.
Ev sahibi, 13. dakikada Alexis Sanchez'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Sevilla, 36'da Isaac Romero'yla skoru 2-0 yaptı, Barcelona ise 45+7'de Marcus Rashford'un golüyle farkı 1'e indirdi. İkinci yarıda maçın kontrolünü tamamen ele geçiren Sevilla, 90'da Jose Angel Carmona ve 90+6'da Akor Adams'ın golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Sevilla puanını 13'e yükseltti. 19 puanda kalan Barcelona ise yeni lider 'in ardından 2. sırada yer aldı.

