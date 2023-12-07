Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Barcelona ile kritik bir maça çıkacak. Bu sezon 9 galibiyet ve 3 yenilgi alan Barcelona ligde 2. sırada yer alıyor. Peki,Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak.



Blaugrana Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.