Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Barcelona ile kritik bir maça çıkacak. Bu sezon 9 galibiyet ve 3 yenilgi alan Barcelona ligde 2. sırada yer alıyor. Peki,Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BARCELONA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak.
Blaugrana Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN LİGDE SON DURUMU
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon çıktığı 12 maçta altışar galibiyet ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 10. sırada yer aldı.
Barcelona ise aldığı 9 galibiyet, 3 yenilgiyle 2. sırada bulunuyor.
Çift maç haftasında dün İspanya deplasmanına Baskonia'ya 80-79 yenilen Fenerbahçe, Barcelona karşısında galibiyet arayacak.
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