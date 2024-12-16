Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı için nefesler tutuldu. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın İspanya'nın Barcelona ekibiyle deplasmanda oldukça kritik bir maça çıkacak. Euroleague'de son maçlarda aldığı kötü sonuçların ardından birincilikten dördüncülüğe kadar gerileyen Fenerbahçe Beko, Barcelona karşısında kazanmak istiyor. Peki, Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



BARCELONA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında 17 Aralık Salı günü İspanya'nın Barcelona takımıyla deplasmanda mücadele edecek.



Palau Blaugrana'da oynanacak karşılaşma, saat 22.30'da başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

