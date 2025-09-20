Barcelona - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ( İspanya LaLiga)

Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen LaLiga’da sonucu merakla beklenen maçta Elche ve Real Oviedo kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Getafe zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Barcelona - Getafe mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



BARCELONA - GETAFE MAÇI NE ZAMAN?



İspanya’da haftanın kritik mücadelesinde Barcelona - Getafe karşı karşıya geliyor. Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak maç 21 Eylül saat 22.00’ da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

