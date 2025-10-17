Barcelona - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga)
İspanya LaLiga’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Barcelona, Girona’yı konuk ediyor. Barcelona ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Futbol tutkunları ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala odaklandı.
Barcelona yıldız isimleriyle Girona karşısında sonuca ulaşmaya çalışacak. Girona ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Barcelona - Girona mücadelenin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Barcelona - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…
BARCELONA - GİRONA MAÇI NE ZAMAN?
İspanya’da haftanın dikkat çeken maçında Barcelona - Girona kozlarını paylaşıyor Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak mücadele 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.15’de başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.