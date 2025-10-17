Barcelona - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga)

Barcelona yıldız isimleriyle Girona karşısında sonuca ulaşmaya çalışacak. Girona ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Barcelona - Girona mücadelenin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Barcelona - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…



BARCELONA - GİRONA MAÇI NE ZAMAN?



İspanya’da haftanın dikkat çeken maçında Barcelona - Girona kozlarını paylaşıyor Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak mücadele 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.15’de başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

