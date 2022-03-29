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Barcelona iki transferi bitirdi: Stoper ve orta sahaya takviye

Barcelona başkanı Joan Laporta iki oyuncuyu transfer ettiklerini açıkladı.

Haberler - Ntvspor 29.03.2022 - 21:43

Barcelona iki transferi bitirdi: Stoper ve orta sahaya takviye

İspanya La Liga'da kötü bir sezon geçirmelerine rağmen takıma sezon ortasında katılan Xavi Hernandez'in önderliğinde önümüzdeki sezon tekrar iddialı olma hedefindeki , şimdiden iki transferi bitirdi.

İspanya La Liga'da kötü bir sezon geçirmelerine rağmen takıma sezon ortasında katılan Xavi Hernandez'in önderliğinde önümüzdeki sezon tekrar iddialı olma hedefindeki Barcelona, şimdiden iki transferi bitirdi.

Başkan Joan Laporta, gelecek için yaptığı planları açıklarken iki oyuncu ile bedelsiz olarak sözleşme imzaladıklarıın açıkladı. Bu oyunculardan birinin stoper, diğerinin ise orta saha olduğunu söyleyen Laporta, oyuncuların ismini ise vermedi.

Bu isimlerden orta saha olanın Milan forması giyen Franck Kessie olduğuna kesin gözü ile bakılıyor. BBC Sport'un iddiasına göre ise savunma oyuncusu olarak lanse edilen oyuncu Chelsea'nin Danimarkalı stoperi Andreas Christensen.

Chelsea'de ayrıca bir başka savunma oyuncusu İspanyol Cesar Azpilicueta'nın da sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

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