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Barcelona, İspanya Süper Kupası'nda finalde

Barcelona, İspanya Süper Kupası'nda finale yükseldi.

Barcelona, İspanya Süper Kupası'nda finalde

, Süper Kupası yarı finalinde Athletic Bilbao'yu 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede Barcelona'nın gollerini 17. dakikada Gavi ve 52. dakikada Lamine Yamal kaydetti.

Finale yükselecek diğer takım, Real Madrid-Mallorca müsabakasının ardından belli olacak.

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