Barcelona Lamine Yamal'ın sağlık durumunu açıkladı

İspanya'nın UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde Danimarka'yı 1-0 mağlup ettiği maçta sakatlanan Lamine Yamal'ın sağlık durumu belli oldu.

Sırbistan mücadelesinin kadrosundan çıkarılan İspanyol oyuncu, bu sabah Barcelona'da sağlık testinden geçti.

Katalan ekibinin yaptığı açıklamada, "Lamine Yamal'a bu sabah yapılan testler, sol uyluğunda aşırı yüklenme olduğunu doğruladı. Antrenmanlara dönüş takvimi oyuncunun gelişimine bağlı olacak." ifadeleri yer aldı.