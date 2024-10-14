Barcelona Lamine Yamal'ın sağlık durumunu açıkladı
Barcelona, İspanya milli takımında sakatlık yaşayan Lamine Yamal'ın sol uyluğunda aşırı yüklenme olduğunu açıkladı.
İspanya'nın UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde Danimarka'yı 1-0 mağlup ettiği maçta sakatlanan Lamine Yamal'ın sağlık durumu belli oldu.
Sırbistan mücadelesinin kadrosundan çıkarılan İspanyol oyuncu, bu sabah Barcelona'da sağlık testinden geçti.
Katalan ekibinin yaptığı açıklamada, "Lamine Yamal'a bu sabah yapılan testler, sol uyluğunda aşırı yüklenme olduğunu doğruladı. Antrenmanlara dönüş takvimi oyuncunun gelişimine bağlı olacak." ifadeleri yer aldı.
𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐦𝐞́𝐝𝐢𝐜𝐨 ❗— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 14, 2024
Las pruebas realizadas esta mañana a Lamine Yamal han confirmado que tiene una sobrecarga en el isquiotibial del muslo izquierdo. El tiempo de regreso a los entrenamientos vendrá marcado por su evolución. pic.twitter.com/9A8HtRVugl
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