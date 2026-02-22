Barcelona-Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Barcelona liderlik için sahada

La Liga'da heyecan 25. hafta maçlarıyla sürmeye devam ediyor. 19'uncu ve küme hattında yer alan Levante'yi konuk edecek olan Barcelona, en yakın rakibi Real Madrid'in puan kaybettiği haftada kazanmak ve 1 puan farkla yeniden lider olmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Barcelona-Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA-LEVANTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 25. haftasında oynanacak Barcelona-Levante maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 18.15'te başlayacak.

Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

LEVANTE'YE KARŞI 16 İÇ SAHA MAÇINI DA KAZANDI

La Liga tarihinde bir rakibini puan vermeden en fazla konuk eden takım, Levante ile oynadığı 16 iç saha maçını da kazanan Barcelona.