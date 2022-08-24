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Barcelona-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın muhtemel 11'leri

Barcelona-Manchester City maçı bu akşam dostluk maçı kapsamında futbolseverlere keyifli anlar yaşatacak. Kadrosunu Robert Lewandowski ile güçlendiren Barcelona, İngiltere'nin dev kulübü Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Barcelona-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın muhtemel 11'leri.

Haberler - ntv.com.tr 24.08.2022 - 14:53

Barcelona-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın muhtemel 11'leri

Avrupa futbolunun iki dev kulübü ve bu akşam dostluk maçında kozlarını paylaşacak. Robert Lewandowski'yi kadrosuna katarak gücüne güç katan Barcelona, Erling Haaland'lı Manchester City karşısına çıkacak.

Camp Nou'da iki takımı karşı karşıya getirecek olan dostluk mücadelesinin canlı yayın bilgileri açıklandı.

BARCELONA-MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barcelona-Manchester City dostluk maçı 24 Ağustos Çarşamba günü Camp Nou Stadı'da oynanacak.

Mücadele saat 22.30'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

MÜCADELENİN MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Ter Stegen, Christensen, Dembele, De Jong, Ferran Torres, Ronald Araujo, Eric Garcia, Pedri, Álex Baldé, Gavi, Lewandowski

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Ake, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, İlkay Gündoğan, Bernardo, Haaland, Foden

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