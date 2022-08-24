Barcelona-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın muhtemel 11'leri

Avrupa futbolunun iki dev kulübü Barcelona ve Manchester City bu akşam dostluk maçında kozlarını paylaşacak. Robert Lewandowski'yi kadrosuna katarak gücüne güç katan Barcelona, Erling Haaland'lı Manchester City karşısına çıkacak.



Camp Nou'da iki takımı karşı karşıya getirecek olan dostluk mücadelesinin canlı yayın bilgileri açıklandı.



BARCELONA-MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Barcelona-Manchester City dostluk maçı 24 Ağustos Çarşamba günü Camp Nou Stadı'da oynanacak.



Mücadele saat 22.30'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.



MÜCADELENİN MUHTEMEL 11'LERİ



Barcelona: Ter Stegen, Christensen, Dembele, De Jong, Ferran Torres, Ronald Araujo, Eric Garcia, Pedri, Álex Baldé, Gavi, Lewandowski



Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Ake, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, İlkay Gündoğan, Bernardo, Haaland, Foden