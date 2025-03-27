Barcelona - Osasuna maçı ne zaman? La Liga Barcelona - Osasuna erteleme maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, Osasuna'yı ağırlıyor! La Liga puan durumu tablosunda 60 puanla lider olan Barcelona'ya karşı, Osasuna 33 puanla 14'üncü sırada bulunuyor. Osasuna, son beş maçından galibiyet elde edemedi ancak karşısında namağlup Barcelona çıkıyor. Barcelona erteleme maçı saat kaçta?



BARCELONA - OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



La Liga lideri Barcelona, Osasuna ile çıkacağı erteleme maçı Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda 27 Mart günü saat 23:00'te gerçekleşecek.



Mücadele canlı olarak S Sport ve EXXEN'den aktarılacak.



Barcelona çıktığı son beş maçtan da galip ayrılarak puan toplosunda 60 puanla zirveye yerleşti. Ancak Real Madrid de 60 puanla ve averajla ikinci sırada yer alıyor.



Muhtemel 11'ler



Barcelona: Szczesny Kounde, Garcia, Martinez, Balde De Jong, Pedri Yamal, Olmo, Lopez Lewandowski



Osasuna: Herrera, Areso, Catena, Herrando, Cruz, Moncayola, Ibanez, Oroz Garcia, Budimir, Pena