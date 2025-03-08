Barcelona - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya LaLiga)

LaLiga’da haftanın dikkat çeken mücadelesinde Barcelona, Osasuna’yı ağırlıyor. 27.hafta mücadelesinde Olimpic Lluis'de Stadyumu ev sahipliği yapacak. Barcelona’da hücum attında Yamal, Dani Olmo, Raphinga ve Lewandowski’nin görev alması bekleniyor. Barcelona geride kalan 26 haftada 57 puan toplarken attığı 71 golle ligin en golcü takımı oldu. İşte, Barcelona - Osasuna mücadelesinin ekranlara geleceği kanal…



BARCELONA - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN?



İspanya LaLiga’nın 27. haftasında Barcelona ve Osasuna karşı karşıya gelecek. Osasuna geride kalan haftalarda 33 puan toplarken haftaya 11. sırada girdi.



Barcelona - Osasuna karşılaşması 8 Mart Cumartesi günü saat 23.00’te oynanacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.



Ev sahibi ekipte takımın en golcü oyuncusu Lewandowski olurken Osasuna mücadelesinde takımının en önemli kozu Lewandowski olacak.



Barcelona geride kalan 26 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşarken rakip fileelri 71 kez sarstı ve kalesinde sadece 25 gol gördü.

