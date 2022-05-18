Barcelona, potada 12 yıl sonra Avrupa'nın zirvesine çıkmaya çalışacak

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İspanya ekibi Barcelona Avrupa Ligi'nde kupayı almayı hedefliyor.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek organizasyonda Barcelona'nın yanı sıra aynı ülkeden Real Madrid, Türkiye'den Anadolu Efes ve Yunanistan'dan Olympiakos takımları, 2021-2022 sezonunda Avrupa'nın en büyüğü olmak için parkeye çıkacak.



Barcelona, 1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2 kez zafere ulaştı.



İspanyol temsilcisi, 2003'te ev sahipliğini yaptığı Dörtlü Final'in şampiyonluk maçında İtalya ekibi Benetton'u yenerek ilk kupasını kazandı. Barcelona, tarihindeki ikinci ve son zaferini ise 2010'da Fransa'nın başkenti Paris'teki Dörtlü Final'de elde etti. İspanya temsilcisi, finalde Olympiakos'u mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi.

16. KEZ DÖRTLÜ FİNAL'DE

Barcelona, Avrupa'nın bir numaralı kupasında 1987-1988 sezonundan itibaren oynanan Dörtlü Final organizasyonunda 16. kez yer alacak.



İspanya ekibi, yaşadığı 2 şampiyonluğun yanı sıra 1990, 1991, 1996, 1997 ve 2021'de ikincilikle yetindi.



2009, 2012 ve 2014'te üçüncülüğü elde eden Barcelona, 1989, 1994, 2000, 2006 ve 2013'te ise dördüncü oldu.

NORMAL SEZONU LİDER BİTİRDİ

Başantrenörlüğünü Sarunas Jasikevicius'un yaptığı Barcelona, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu lider tamamladı.



İspanya ekibi, Rus ekiplerinin oynadığı maçların devre dışı bırakıldığı bu sezon 21 galibiyet ve 7 mağlubiyetle ilk sırada yer aldı.



Play-off'ta normal sezonu 8. sırada bitiren Almanya ekibi Bayern Münih ile eşleşen Barcelona, rakibine 3-2 üstünlük kurarak adını Dörtlü Final'e yazdırdı.



NİKOLA MİROTİC, EN İYİ 5'TE

Barcelona'nın Karadağ doğumlu İspanyol oyuncusu Nikola Mirotic, THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'ine seçildi.



Bu sezon maç başına 16,6 sayı ve 5,1 ribaunt üreten 31 yaşındaki uzun forvet, 19,4 verimlilik puanıyla oynadı. Mirotic, organizasyonda 4. kez sezonun en iyi 5 oyuncusu arasında yer aldı.



İspanya ekibinin 21 yaşındaki Litvanyalı oyun kurucusu Rokas Jokubaitis ise Avrupa Ligi'nde sezonun yükselen yıldızı unvanına layık görüldü.

DAVİES, LAPROVİTTOLA VE CALATHES'TEN ETKİLİ PERFORMANS

Barcelona'da Mirotic'in yanı sıra Brandon Davies, Nicolas Laprovittola ve Nick Calathes sezon boyunca sergiledikleri performansla takımlarına önemli katkı sağladı.



Davies'in 9,7 sayı, 3,6 ribaunt ve 1,5 asist ortalamalarıyla oynadığı İspanya ekibinde Laprovittola ise maç başına 9,5 sayı, 3,1 asist ve 1,9 ribaunt üretti.



Deneyimli oyuncu Calathes ise 7,4 sayı, 6 asist ve 3,9 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.



JASİKEVİCİUS, ÜÇÜNCÜ KEZ DÖRTLÜ FİNAL'DE



Barcelona'nın Litvanyalı çalıştırıcısı Sarunas Jasikevicius, başantrenör olarak üçüncü kez Dörtlü Final heyecanı yaşayacak.



Oyunculuk kariyerinde Avrupa Ligi'nde 4 şampiyonluğu bulunan Jasikevicius, bu unvanı başantrenör olarak elde etmeye çalışacak.



Litvanyalı başantrenör, 2018'te Zalgiris ile üçüncü olurken, geçen sezon ise Barcelona'da ikincilikle yetindi.



KADRO



Barcelona'nın kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:



Dante Liman Exum, Nicolas Laprovittola, Cory Higgins, Rokas Jokubaitis, Michael Caicedo, Rafa Villar, Nick Calathes, Sergi Martinez, Rolands Smits, Nigel Hayes-Davis, Alex Abrines, Kyle Kuric, Nikola Mirotic, Gael Bonilla, Brandon Davies, Sertaç Şanlı, Pierre Oriola, James Nnaji.

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