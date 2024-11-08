Barcelona-Real Madrid efsanelerinin maçı ne zaman?

Barcelona ve Real Madrid efsaneleri Katar’da sahaya çıkacak. "El Clasico" (Klasik) olarak adlandırılan dünya çapındaki karşılaşmaya başkent Doha'daki Uluslararası Halife Stadı ev sahipliği yapacak. İşte, dev müsabakanın tarihi ve maça dair tüm ayrıntılar...



MAÇ TARİHİ BELLİ OLDU



Barcelona ve Real Madrid’in efsane oyuncuları, 28 Kasım'da Katar'da maç yapacak.



Visit Qatar tarafından düzenlenen ve Katar Futbol Federasyonu'nun desteklediği organizasyon iki takımın efsane isimlerini bir kez daha yeşil sahada buluşturacak. Karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.



Katar’ın spora olan desteğinin bir göstergesi olarak organize edilen bu karşılaşmada, Barcelona ve Real Madrid’in efsane oyuncuları, taraftarlara nostaljik bir El Clasico atmosferi yaşatacak.



Müsabakanın yayıncı kanalına dair bilgi ise henüz net değil.



HANGİ OYUNCULAR FORMA GİYECEK?



Barcelona kadrosunda, kaptan Carles Puyol, Ronaldinho, Xavi ve Deco gibi dünya futboluna damga vurmuş isimlerin yer alması beklenirken, Real Madrid tarafında ise Iker Casillas, Roberto Carlos ve Luis Figo gibi efsaneler sahada olacak.



FUTBOLSEVERLER BİR ARAYA GELECEK



Bu özel karşılaşmanın öncesinde, taraftarlar için çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Maç öncesinde stadyumda düzenlenecek özel organizasyonlarda taraftarlar, oyuncularla buluşma ve hatıra fotoğrafı çektirme fırsatı bulacak.



Bu özel karşılaşmaya, hem yerel halkın hem de dünyanın dört bir yanından gelecek futbolseverlerin yanı sıra ulusal ve uluslararası basının da büyük ilgi göstermesi bekleniyor.