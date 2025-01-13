Barcelona, Real Madrid'i yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu

Suudi Arabistan’ın Jeddah şehrinde bulunan King Abdullah Sports City Stadyumu'nda Real Madrid ile Barcelona İspanya Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi.

Tam 7 golün atıldığı mücadelede Barcelona rakibine 5-2 üstünlük sağlayarak 15. kez kupayı müzesine götürdü. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Lamine Yamal, 36. dakikada Robert Lewandowski, 39 ve 48. dakikalarda Raphinha ve 45+10. dakikada Alejandro Balde atarken, Real Madrid'in golleri ise 5. dakikada Kylian Mbappe ile 60. dakikada Rodrygo'dan geldi.

Öte yandan Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, süre alamadı.