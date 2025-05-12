Barcelona şampiyonluğa bir adım uzaklıkta

LaLiga'da lider Barcelona, El Clasico'da ağırladığı Real Madrid'i 4-3 yenerek şampiyonluğa yaklaştı.



Katalan ekibi, Eric Garcia, Lamine Yamal ve Raphinha'nın (2) golleriyle galibiyete ulaştı. Real Madrid'de hat-trick yapan Kylian Mbappe'nin golleri, mağlubiyeti önleyemedi. Konuk ekipte milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladığı mücadelenin ikinci yarısında oyundan alındı.



Barcelona, 15 Mayıs Perşembe günü Espanyol deplasmanında galip gelmesi veya Real Madrid'in 14 Mayıs Çarşamba günü evinde Mallorca'ya puan kaybetmesi halinde şampiyonluğa ulaşacak.

LALİGA TARİHİNİN EN ERKEN HAT-TRİCK'İ



Atletico Madrid'in sahasında Real Sociedad'ı 4-0 yendiği karşılaşmada takımının gollerini atan Alexander Sörloth, LaLiga tarihine geçti. Norveçli golcü, ilk 11 dakikada 3 gol atarak LaLiga tarihinin en erken hat-trick'ini yaptı.



Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın forma giydiği mücadelede Getafe, Valencia deplasmanında 3-0 kaybetti.



Barcelona'nın 82 puanla zirvede yer aldığı 35. hafta sonunda Real Madrid 75 ve Atletico Madrid 70 puan elde etti.