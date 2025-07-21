Barcelona taraftarı çıldırdı: 2 günde 70 bin kişi hücum etti, Messi geride kaldı!

18 yaşındaki Lamine Yamal'a 10 numaralı formanın verilmesinin ardından Barcelona'da forma satış patlaması yaşandı.



Sadece 2 gün içinde 70 binden fazla Yamal forması satıldı. Yaklaşık 10 milyon euroluk bir ciro yapıldı.



Yamal formasına ilgi; 10 numaranın eski sahibi olan Lionel Messi’nin ilk 2 günkü satış adedini bile geride bıraktı. Formaların 170 ülkeye dağıtımı başladı.

MESSİ 13 YILLA ZİRVEDE



Barça'da 10 numaralı formayı daha önce Messi, Maradona, Romario, Rivaldo, Maradona, Ronaldinho ve Hagi gibi efsane isimler giymişti.



Rivaldo 5 yıl, Ronaldinho 5 yıl giyerken Messi tam 13 yıl formayı sırtından çıkarmamıştı.