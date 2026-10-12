Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'ten Batrakov yorumu

Alman teknik direktör Flick, yarın saat 22.00'de yapılacak maç öncesi RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya İspanyol stoper Pau Cubarsi de katıldı.

Galatasaray taraftarının oluşturacağı atmosfere değinen Flick, "Buradaki atmosfere hazır olmalıyız. Dünyanın en iyi atmosferlerinden birisi burada oluşturuluyor. Burada inanılmaz yüksek seviyede bir atmosfer var. Bazı anlarda buradaki ses seviyesi inanılmaz noktalara ulaşabiliyor. Galatasaray büyük takım ve büyük takım gibi oynuyor. Biz de buna uygun oynamalıyız. Galatasaray kendisini çok geliştirdi. Hücumda çok iyi oyuncuları var. Takım halinde oynamalı, özellikle savunma anlamında birlikte hareket etmeliyiz." diye konuştu.

Bu sezon yaptıkları 9 maçı kazanmanın üzerlerinde bir baskı oluşturmadığını anlatan tecrübeli teknik adam, "Aldığımız sonuçlar antrenmanlarımızın ve çok çalışmalarımızın bir sonucu. Takım olarak soyunma odasındaki atmosferimiz ve birlikteliğimiz de çok yüksek. Ancak her maç farklı. Her maç 0-0 başlıyor. Yarın da aynı şey geçerli. Bizim için zor bir maç olacak. Aynı performansı sahaya yansıtmamız gerekecek. Burada o anın içinde bulunmak ve yaşamak önemli. Futbolda her şey kısa sürede değişebiliyor. Odaklı olmalıyız. Takımımdan yarın bunu görmek isteyeceğim. Özellikle bu stattaki atmosferi düşündüğümüzde konsatrasyonu sahaya yansıtmamız gerekecek." ifadelerini kullandı.

Sezonun henüz başında olduklarını vurgulayan Flick, "Çıktığımız 9 maçı kazanmamız bir baskı değil ayrıcalık. Her gün çok ve sıkı çalışıyoruz. Sezonun bitişine çok zaman var. Tüm sezona odaklanmalıyız. Tüm maçları aynı mantalite ile oynamalıyız. Top bizdeyken öz güvenli oynamamız lazım. Bunu 9 maçta gösterdik, kalan maçlarda da yapabiliriz." dedi.

Flick, bu sezon çıktıkları 9 maçta 39 gol attıklarının hatırlatılarak yarın gollü bir galibiyet bekleyip beklemediğinin sorulması üzerine, "Kaç gol attığımızdan bağımsız benim için önemli tek şey maçı kazanmak. Yarın sadece 1-0 kazansak bile aynı derecede mutlu olacağım. Takımımızı ve rakibi inceliyoruz. İyi oynayan bir takım. Hücumda iyi oyuncuları var. Galatasaray deplasmanı zor olacak." şeklinde görüş belirtti.

"REAL MADRİD HAKKINDA KONUŞMAYACAĞIM"

Hansi Flick, Galatasaray maçının önemine değinerek özellikle yaklaşan Real Madrid derbisiyle ilgili soruları yanıtlamayacağını söyledi.

Real Madrid'in Villarreal ile yaptığı maçta Carlos Vinicius Junior'ın kırmızı kart görmesine tepki vermesinin 25 Ekim'de yapılacak El Clasico'yu etkileyip etkilemeyeceğinin sorulması üzerine Flick, "Şu anda Galatasaray'a karşı bir maçımız var. Real Madrid ile ilgili bir soruyu yanıtlayacak değilim. Karşımızda Galatasaray gibi çok önemli bir takım var. Real Madrid ile ilgli soruyu o maçtan önce yanıtlayabilirim. Şu andaki odak noktamız Real Madrid maçı değil. Beklentim Galatasaray maçıyla ilgili sorular." açıklamasını yaptı.

BATRAKOV YORUMU

Hansi Flinck, Aleksey Batrakov'un Galatasaray için iyi bir transfer olduğunu söyledi.

Bir Rus basın mensubunun Batrakov'un hayalinin bir gün Barcelona 'da oynamak olduğunu söylemesi üzerine Flick, "Batrakov'un çok fazla maçını izlemedim ancak son maçta iyi oynadığını biliyorum. Galatasaray için iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Genç ve yetenekli bir futbolcuysanız Barcelona hayalleriniz olabilir. Çalışmak, tutkuyu ve çalışma azmini gösterip hayallerinizin peşinden koşmanız gerek." şeklinde görüş belirtti.

CUBARSİ: BURADAKİ ATMOSFERİN FARKINDAYIZ

Genç stoper Pau Cubarsi ise Galatasaray'ın kalitesini bildiklerini belirterek galibiyet için takım halinde hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Geçen sezon Galatasaray deplasmanından Liverpool ve Juventus gibi takımların mağlubiyetle ayrıldığının hatırlatılması üzerine Cubarsi, "Galatasaray'ın kalitesini, ofansif ve defansif olarak neler yapabileceklerini biliyoruz. Buradaki atmosferin farkındayız. Kulüp olarak nasıl düşündüklerini biliyoruz. Dolayısıyla biz de iyi odaklanmalıyız. Özellikle küçük detaylara odaklıyız. Çünkü yarınki maçta en önemli şeyler bu olacak." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın yıldız santrforu Victor Osimhen'e karşı daha önce mücadele ettiğini dile getiren 19 yaşındaki futbolcu, "Osimhen'e karşı birkaç sezon önce oynadım. Kaliteli bir oyuncu ve biraz da kendini geliştirdi. Napoli'den sonra çok fazla değişiklik oldu. Aynı kalitede ve kişilikte oyuncu. Dünyanın en iyi forvetlerinden biri. Bize karşı zorluk çıkarmaması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Pau Cubarsi, RAMS Park'taki atmosfere değinerek, "Bu stadı tüm dünya biliyor. Yaptıkları baskıdan herkesin haberi var. Pedri burada 5 yıl önce oynamıştı. O da bize buranın ne kadar zor ve karışık bir atmosfer olduğunu anlattı. Kazanmak için takım olarak birlikte hareket etmemiz gerek. Bunu yapmak için her şeyi vermek istiyoruz. İyi odaklandık. Galatasaray'ın kalitesini biliyoruz. Dolayısıyla bir oyuncuya göre değil takıma göre hareket ediyoruz. Önemli bir takımla karşılaşacağız." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe'den transfer edilen Dominik Livakovic ile atmosfer hakkında konuşmadığını vurgulayan Cubarsi, "Livakovic ile konuşamadım ama diğer oyuncular, buradaki baskıdan bahsetti. Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi konsatre olmalısınız. Maça odaklanmanız gerek. Burada oluşacak atmosferi karşılamalıyız." diyerek sözlerini tamamladı.