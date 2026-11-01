Barcelona üst üste yenilgilerin acısını Alaves'ten çıkardı; 11 maçta 46 gole ulaştı

La Liga'nın 11. haftasında Barcelona , Alaves'i 6-1 yenerken toplam gol sayısını da 46'ye yükseltti. Maç başına 4..18 gibi inanılmaz bir gol ortalaması yakalayan Katalan ekibinin hücum performansını şöyle örneklendirebiliriz:

Geçen sezon La Liga'da tam 8 takım hem de 38 maçta 46 gole ulaşamadı. Valencia ve Sevilla gibi köklü kulüpler de ancak bu sayıyı yakalayabildi.

Şampiyonlar Ligi'nde PSG ve geçen hafta da El Clasico 'da Real Madrid 'den alınan yenilgilerle biraz morali bozulan Barcelona orta sıralarda yer alan Alaves karşısında bu havadan kurtuldu.

Katalan ekibinin golleri Raphinha (Dk. 8 ve 41), Fermin (D.k 23), Lamine Yamal (Dk. 45+1 ve 64) ile Gordon'dan (Dk.81) geldi.

Alaves'in tek golünü ise Diaz (Dk.84) kaydetti.