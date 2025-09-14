Barcelona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga)
İspanya LaLiga’da kritik mücadelede Barcelona ve Rayo Valencia kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Barcelona, ev sahibi avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Barcelona - Valencia mücadelesi için geri sayım başladı. Valencia zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Gözler maç saatine çevrilirken yayıncı kuruluş merak konusu oldu. Peki Barcelona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BARCELONA - VALENCİA MAÇI NE ZAMAN?
Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün saat 22.00'da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.