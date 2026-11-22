Katalan devi Barcelona taraftarı önünde kayıp yaşamak istemezken, son haftalardaki çıkışını sürdürmeyi hedefleyen Villarreal zorlu deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Maçın yayın saati ve kanalını merak eden futbolseverler ise karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyor.

BARCELONA-VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 13. haftasında Barcelona sahasında Villarreal'i konuk edecek.

22 Kasım 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak olan kritik mücadele S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

SON 5 KARŞILAŞMANIN 3'ÜNÜ BARÇA KAZANDI

La Liga 'nın zorlu maçları arasında yer alan Barcelona-Villarreal mücadelesinde rekabet üst düzeyde seyrediyor.

İki takımın ligde aralarında oynadığı son 5 maçta 3 kez Barcelona mutlu sonla ayrılırken, 2 kez de Villarreal'in üstünlüğü bulunuyor.

Barcelona bu akşam kazanmak ve en yakın rakibi Real Madrid ile puan farkını yeniden 3'e yükseltmek istiyor.