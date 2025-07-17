Barcelona'da 10'un hikayesi: Messi ve Ronaldo'nun ardından 18 yaşındaki Yamal'a verildi

Barcelona, Lamine Yamal'la olan sözleşmesini resmen 2031 yılına kadar uzattı. 18 yaşındaki yıldız 10 numaralı formanın da sahibi oldu.

Katalan devi, 6 sezonluk yeni sözleşme verdiği Yamal'ın maaşını 16 milyon euroya yükseltti.

10 NUMARA ONA EMANET



Barcelona ayrıca genç yıldızına kulüp tarihinde çok önemli bir yere sahip olan 10 numaralı formayı da emanet etti.

Forma numarasının Yamal'a verilmesi bazı futbolseverler tarafından eleştirildi. Diğer efsaneler hatırlandığında Yamal için bu formanın henüz erken olduğu görüşünü savunanlar var.



Barça'da 10 numaralı formayı daha önce Messi, Maradona, Romario, Rivaldo, Maradona, Ronaldinho ve Hagi gibi efsane isimler giymişti.

MESSİ 13 YILLA ZİRVEDE

Rivaldo 5 yıl, Ronaldinho 5 yıl giyerken Messi tam 13 yıl formayı sırtından çıkarmamıştı.