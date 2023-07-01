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Barcelona'da ayrılık: Umtiti'nin sözleşmesi feshedildi

Barcelona, Fransız savunma oyuncusu Samuel Umtiti'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Barcelona'da ayrılık: Umtiti'nin sözleşmesi feshedildi

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İspanyol devi , Fransız savunma oyuncusu Samuel Umtiti'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İtalya'nın Lecce takımında kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki futbolcuyla karşılıklı olarak sözleşmenin feshedildiği belirtildi.

Umtiti'nin 2026 yılına kadar İspanyol ekibiyle sözleşmesi bulunuyordu.
2016 yılında Barcelona'ya transfer olan Fransız futbolcu, tüm kulvarlarda 133 maça çıktı ve 2 gol attı.

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