Barcelona'da Cancelo gelişmesi: Bonservisi için Manchester City ile anlaşma sağlandı

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Manchester City'den satın alma opsiyonuyla Barcelona'ya kiralanan ve şu ana kadar çıktığı 5 maçta 2 gol 1 asist kaydeden Joao Cancelo'yu bonservisiyle kadrosuna katıyor.

El Chiringuito'ya göre, Barcelona'nın Manchester City'den kiraladığı Joao Cancelo'nun bonservisi için 35 milyon euroluk bir ücret üzerinde İngiliz kulüple sözlü olarak anlaştığı öne sürüldü.

Portekizli sağ bek kariyerinde çıktığı 386 resmi maçta 20 gol atıp 64 asistlik katkı sağladı. Cancelo, bu mücadelelerde 81 kez sarı kart görürken, yalnızca 3 kez kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.