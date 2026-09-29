Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi Raphinha şoku yaşanıyor

Galatasaray'ın Uluslar Ligi maçları sonrası 13 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da ağırlayacağı Barcelona 'da Raphinha şoku yaşanıyor.

Brezilya 'nın Avustralya'yı 4-2 yendiği özel maçda sağ üst uyluğunda ağrı hisseden Raphinha tedbir amaçlı oyundan alınmıştı.

Sezona mükemmel bir giriş yapan ve 8 maçta 14 gol, 3 asistle Katalan ekibinin en skorer ismi olan Raphinha'nın Galatasaray maçı öncesi sakatlanması da Barcelona'da endişeye neden oldu.

İSPANYOL GAZETECİDEN İLGİNÇ İTHAM

Barcelona'da Raphinha'nın durumu takip edilirken, kulübe yakınlığı ile bilinen İspanyol gazeteci Alfredo Martinez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım hayli ilgi topladı.

Martinez, sakatlık için şu anda Brezilya'nın başında bulunan Real Madrid'in eski teknik direktörü Carlo Ancelotti'yi şu sözlerle suçladı:

"Görünüşe göre Raffinha, Brezilya maçında uyluk ağrısı nedeniyle oyundan alındı. Ancelotti'den bir büyük hizmet daha... Ders almıyorlar."