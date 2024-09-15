Barcelona'da Hansi Flick etkisi

La Liga'da lider durumda bulunan Barcelona, Katalonya derbisinde Girona'yı deplasmanda 4-1 mağlup etti.



Barcelona'nın gollerini Lamine Yamal (Dk. 30 ve Dk. 37), Dani Olmo (Dk. 47) ve Pedri (Dk. 64) atarken, ev sahibi takımın tek golü Christian Stuani'den (Dk. 80) geldi.



Barcelona'da forvet oyuncusu Ferran 86. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

La Liga'da 5'te 5 yapan tek takım konumunda olan Hansi Flick'in öğrencileri, bu galibiyetle puanını 15'e çıkartarak liderliğini sürdürdü.



Girona ise 7 puanla 7. sırada yer aldı.

