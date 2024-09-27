Barcelona'da Hansi Flick rekor tazelemeye hazırlanıyor
Barcelona, Hansi Flick yönetiminde Getafe'yi 1-0 mağlup ederek La Liga'ya 7'de 7 yaparak başladı. Alman çalıştırıcı, Gerardo Martini'nin 10 yıl önce kırdığı rekoru Osasuna karşısında egale etmeye hazırlanıyor.
Barcelona, Teknik Direktör Hansi Flick yönetiminde La Liga'da Getafe'yi 1-0 mağlup ederek 7'de 7 yapmayı başardı.
Alman çalıştırıcı, Katalan ekibiyle bir rekoru daha tekrarlamaya hazırlanıyor.
10 YIL ÖNCE REKOR KIRILMIŞTI
Hansi Flick'in yönetiminde Osasuna ile mücadele edecek olan Barcelona, maçı kazanması durumunda lige 8'de 8 yaparak başlamış olacak ve yaklaşık 10 yıl önce kırılan bir rekoru egale edecek.
Daha önce 2013-2014 sezonunda Gerardo Martino 8 maçta 8 galibiyet alarak sezona giriş yapmıştı.
Barça, o sezonu İspanya Süper Kupası'nı kazanarak tamamlamıştı.
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