Barcelona'da Hansi Flick rekor tazelemeye hazırlanıyor

Barcelona, Teknik Direktör Hansi Flick yönetiminde La Liga'da Getafe'yi 1-0 mağlup ederek 7'de 7 yapmayı başardı.

Alman çalıştırıcı, Katalan ekibiyle bir rekoru daha tekrarlamaya hazırlanıyor.

10 YIL ÖNCE REKOR KIRILMIŞTI

Hansi Flick'in yönetiminde Osasuna ile mücadele edecek olan Barcelona, maçı kazanması durumunda lige 8'de 8 yaparak başlamış olacak ve yaklaşık 10 yıl önce kırılan bir rekoru egale edecek.

Daha önce 2013-2014 sezonunda Gerardo Martino 8 maçta 8 galibiyet alarak sezona giriş yapmıştı.

Barça, o sezonu İspanya Süper Kupası'nı kazanarak tamamlamıştı.