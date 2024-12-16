Barcelona'da Lamine Yamal şoku

Lamine Yamal, Barcelona'nın Pazar günü Leganes’e karşı 1-0 kaybettiği maçta sağ ayak bileğinden sakatlandıktan sonra bir aya kadar sahalardan uzak kalacağı açıklandı.



Barcelona tarafından yapılan açıklamada, “Pazartesi günü yapılan testler, oyuncunun ayak bileğindeki bir bağda 1. derece sakatlık olduğunu ortaya koydu. Oyuncunun sahalardan 3-4 hafta uzak kalması bekleniyor.” denildi.



17 yaşındaki Yamal, ilk yarıda yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam etmiş ancak 75. dakikada Gavi ile değişerek kenara gelmişti.

Yamal, bu sezon Barcelona formasıyla 20 maçta 6 gol atıp 12 asist yaptı.

Ayrıca, Leganes maçı öncesinde 21 yaş altındaki en iyi oyuncu olarak seçilen Golden Boy 2024 ödülüne layık görülmüştü.



Barcelona, gelecek Cumartesi günü La Liga'da Atletico Madrid ile evinde karşı karşıya gelecek.