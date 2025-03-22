Barcelona'da Pau Cubarsi sakatlandı

LaLiga lideri Barcelona'nın genç defans oyuncusu Pau Cubarsi sakatlandı.



Barcelona'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Cubarsi'nin sağ ayak bileğindeki ön tibiofibular bağda gerilme tespit edildi.

80 MİLYON EUROLUK DEĞER



80 milyon euroluk piyasa değeri olan 18 yaşındaki İspanyol futbolcunun durumu 48 saatlik ön tedavinin ardından pazartesi tekrar değerlendirilecek.



Cubarsi, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında İspanya ile Hollanda arasında oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan maçın 41. dakikasında oyundan çıkarak yerini Dean Huijsen'e bırakmak zorunda kalmıştı.