Barcelona'da sakatlık şoku: Ansu Fati'den kötü haber
Barcelona yaptığı açıklamada Ansu Fati'nin antrenmanda sağ uyluğunun femoral bisepsinde bir kas yaralanması yaşadığını doğruladı. 22 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki dört hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.
Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati'nin sakatlık kabusu, ayağındaki sorun nedeniyle sezon başını kaçırmasının ardından devam ediyor.
Fati'nin Çarşamba sabahı antrenmanda sağ uyluğunun femoral bisepsinde bir kas yaralanması yaşadığı kaydedildi.
Katalan ekibi, Fati'nin 1 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Brighton'da kiralık olarak forma giyen Fati'nin sakatlığı da çeşitli kas sorunlarıyla doluydu.
22 yaşındaki oyuncunun sakatlık sorunları, 4 yıl önce dizinde ameliyatı gerektiren bir menisküs yırtığıyla başlamıştı.
Ansu, 15 Aralık'ta Barcelona ile Leganes arasında oynanacak mücadeleye yetişebilir.
INJURY NEWS | Ansu Fati suffered suffered a right hamstring injury at training on Wednesday morning. He will be out for approximately four weeks. pic.twitter.com/7dC4lzwqAv— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 13, 2024
- Etiketler :
- Haberler -
- Barcelona
- Spor
- Spor&Skor