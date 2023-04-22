Barcelona'da yeni Messi doğuyor: Lamine Yamal yeni bir dönemi başlatabilir

Barcelona ligin 30. haftasında karşılaşacağı Atletico Madrid maçının kadrosuna 2007 doğumlu Lamine Yamal'ı aldı.



İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; 15 yaşındaki genç yıldızla profesyonel sözleşme imzalanacak.



İspanyol yıldız adayı Yamal aynı zamanda Barcelona'nın kadrosunda yer alan en genç isim olacak. İki kanatta da forma giyebilen Lamine sol ayağını kullanıyor.



"YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATABİLİR"



Xavi, altyapıda 'Mini Messi' anılan Yamal için şu sözleri söyledi: "Lamine Yamal yetenekli bir oyuncu. 15 yaşında olmasına rağmen olgun bir karakteri var, adam eksiltmede çok iyi, kuvvetli. Barcelona tarihinde yeni bir dönemi başlatabilir."

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