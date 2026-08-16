Barcelona'dan dev transfer: Rodri için anlaşma sağlandı

Barcelona , İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Rodri'nin transferi için Manchester City ile anlaşmaya vardı.

Katalan kulübünden bir kaynak AFP'ye, transferin önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamayla resmiyet kazanacağını söyledi.

İngiliz basınına göre Barcelona'nın Rodri için yaptığı yaklaşık 75 milyon euroluk teklif Manchester City tarafından kabul edildi. Reuters'ın aktardığına göre 30 yaşındaki orta saha oyuncusu da Barcelona ile dört yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Rodri'nin gelecek hafta Barcelona'ya giderek transfer işlemlerini tamamlaması bekleniyor.

REAL MADRID DE İSTİYORDU

İspanya'nın temmuz ayında Dünya Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynayan Rodri'nin adı turnuvanın ardından Real Madrid ile de anılmıştı.

Ancak Barcelona, eski Atletico Madrid oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

Katalan ekibinin Rodri için yaptığı ilk tekliflerin Manchester City tarafından reddedildiği, tarafların pazar günü yapılan görüşmelerin ardından anlaşmaya vardığı belirtildi.

Barcelona'nın transfere yönelmesinde Frenkie de Jong'un Dünya Kupası'nda yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak olmasının da etkili olduğu belirtiliyor.

2024'TE BALLON D'OR'U KAZANDI

Manchester City'ye 2019 yılında Atletico Madrid'den transfer olan Rodri, İngiliz ekibinin son yıllardaki başarılarının en önemli isimlerinden biri oldu.

İspanyol futbolcu Manchester City formasıyla yedi sezonda 298 maça çıktı ve dört Premier League şampiyonluğu ile 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının da aralarında bulunduğu 12 büyük kupa kazandı.

Rodri, 2024 yılında Ballon d'Or ödülünün de sahibi olmuştu.

Son iki sezonda sakatlık sorunları yaşayan İspanyol orta saha, 2026 Dünya Kupası'nda yeniden öne çıktı ve ülkesinin şampiyonluğunda önemli rol oynadı.

Rodri'nin Manchester City ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalmıştı. İngiliz kulübünün oyuncuyla yeni sözleşme imzalamak istediği ancak tarafların anlaşmaya varamadığı bildirildi.

BARCELONA TRANSFERDE HIZ KESMİYOR

Barcelona bu yaz daha önce Anthony Gordon, Karim Adeyemi ve Jesse Bisiwu'yu kadrosuna kattı. Adeyemi'nin transferi kulüp tarafından da resmen açıklanmıştı.

Katalan ekibinin ayrıca geçen sezon Al Hilal'den kiraladığı Joao Cancelo'yu yeniden kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü belirtiliyor.