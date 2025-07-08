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Barcelona'dan Galatasaray'a: Inaki Pena kararını verdi

Barcelona'da forma giyen kaleci Inaki Pena, geleceğine dair kararını verdi.

Barcelona'dan Galatasaray'a: Inaki Pena kararını verdi

'a 2021/22 sezonunun devre arasında kiralık olarak gelen Inaki Pena'nın 'daki geleceği şekilleniyor.

La Liga'nın son şampiyonunun kaleci Wojciech Szczesny'nin sözleşmesini 2027 yılının sonuna kadar uzatmasıyla birlikte Inaki Pena'nın ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyordu.

PENA, BARCELONA'DAN AYRILMA KARARI ALDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre Pena, Barcelona'nın Szczesny ile sözleşme uzatmasının ardından takımdan ayrılma kararı aldı.

Barcelona'dan Galatasaray'a: Inaki Pena kararını verdi - 1

26 yaşındaki file bekçisinin, yeni sezon öncesinde kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye karar verdiği ve bir seçim yapacağı ifade edildi.

İSTEYEN KULÜPLER

Ayrıca İspanyol basınında Inaki Pena'ya La Liga'dan teklifler olduğu iddia edildi. Sevilla, Real Betis ve Celta Vigo'nun Pena için somut adım atabilecek kulüpler olduğu belirtildi.

"GALATASARAY İLGİLENİYOR" İDDİASI

Öte yandan İspanya'dan Sport, geçtiğimiz günlerde 'ın Inaki Pena ile ilgilendiğini aktarmıştı.

Piyasa değeri 8 milyon euro olan Pena'nın Galatasaray'a geri dönmeye sıcak baktığı da öne sürüldü.

Galatasaray formasıyla 8 maça çıkan Inaki Pena, 11 gol yemiş ve 1 maçta kalesini gole kapatmıştı.

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