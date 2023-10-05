Barcelona'dan Lewandowski için sakatlık açıklaması: El Clasico'yu kaçırabilir

Barcelona, Robert Lewandowski'nin ayak bileğinden sakatlandığını ve bir süre forma giyemeyeceğini açıkladı.



Lewandowski, Barcelona'nın LaLiga'da Granada ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.



Yıldız golcü 28 Ekim'deki El Clasico'da da forma giyememe ihtimali bulunuyor.



İsapnyol basınında yer alan haberlerde Lewandowski'nin El Clasico'yu kaçırabileceği belirtilirken Katalan ekibinin milli takıma gitmemesi yönünde de talepte bulunacağı iddia edildi.

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