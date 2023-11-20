Barcelona'dan sakatlık açıklaması: Gavi EURO 2024'ü kaçırabilir

EURO 2024 elemeleri A grubunda İspanya Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

Barcelona'nın genç yıldızı Gavi, karşılaşmanın 26. dakikasında girdiği ikili mücadele sonrası sakatlandı.

Katalan ekipten yapılan açıklamada, Gavi'nin ön çapraz bağlarının koptuğu belirtildi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AMELİYAT OLACAK

Bu sabah yapılan testlerin ardından Gavi'nin sağ diz ön çapraz bağıda tam bir yırtık ve buna bağlı olarak yan menisküs yaralanması tespit edildiği açıklandı.



İspanyol futbolcunun önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı belirtildi.

Gavi'nin 17 yaşında Ağustos 2021'de Getafe karşısında ilk kez A takıma çıkmasından bu yana, orta saha oyuncusu 89'u ilk 11'de olmak üzere 111 maça çıktı ve yedi gol atıp 12 asist yaptı.

Barça ile 2022/23 sezonunda lig şampiyonluğu ve aynı sezon İspanya Süper Kupası'nı kazandı. Gavi bireysel olarak da 2022'de Altın Çocuk ödülünü kazandı.

SEZONU KAPATTI

Fabrizio Romano'ya göre, Gavi'nin en az 7 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği ancak bu sürenin toplamda 8-9 aya kadar çıkabileceği belirtildi.



Gavi'nin EURO 2024'ü de kaçırması, 2024/2025 sezonunun başında geri dönmesi bekleniyor.