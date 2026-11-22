LaLiga'nın 13. haftasında lider Barcelona , Villarreal'i konuk etti.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde 20 Ocak 2027de İstanbul'da karşılaşacağı Villarreal maça çok hızlı başladı ve 5. dakikada Buchanan, 7. dakikada da Oluwaseyi'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Buna karşılık Barcelona'da Lamine Yamal, 23. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Villarreal, ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken Barcelona, 57. dakikada Martin'in, 61. dakikada Lopez'in ve 67. dakikada Navarro'nun kendi kalesine attığı gollerle 3-2 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Villarreal'de Pau Navarro, 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Barcelona, 36 puanla zirvede yer alırken en yakın takipçisi Real Madrid 'in 33 puanı bulunuyor.