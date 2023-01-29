Barcelonalı Emre Demir Fenerbahçe için geliyor

Fenerbahçe, Barcelona’dan Emre Demir’i kadrosuna katacak. İspanyol basınına göre; Sarı-lacivertliler Barcelona ile anlaştı.
19 yaşındaki futbolcu İstanbul'a gelerek son görüşmeleri tamamlayacak.
Sözleşme şartları konusunda görüşecek olan Fenerbahçe, anlaşması halinde Demir'i bonservisiyle kadrosuna katacak.
Demir, sezon başında 2 milyon euro karşılığında Kayserispor’dan İspanyol devine transfer olmuştu.
Barcelona geçtiğimiz günlerde Demir'in geleceği netleşene kadar kadrodan çıkarıldığını duyurmuştu.