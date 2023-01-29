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Barcelonalı Emre Demir Fenerbahçe için geliyor

Fenerbahçe, Barcelona’dan Emre Demir’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Demir'in İstanbul'a gelerek son görüşmeyi tamamlaması bekleniyor.

Barcelonalı Emre Demir Fenerbahçe için geliyor

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, ’dan Emre Demir’i kadrosuna katacak. İspanyol basınına göre; Sarı-lacivertliler Barcelona ile anlaştı.

19 yaşındaki futbolcu İstanbul'a gelerek son görüşmeleri tamamlayacak.

Sözleşme şartları konusunda görüşecek olan Fenerbahçe, anlaşması halinde Demir'i bonservisiyle kadrosuna katacak.

Demir, sezon başında 2 milyon euro karşılığında Kayserispor’dan İspanyol devine olmuştu.

Barcelona geçtiğimiz günlerde Demir'in geleceği netleşene kadar kadrodan çıkarıldığını duyurmuştu.

Barcelonalı Emre Demir Fenerbahçe için geliyor - 1
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