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Barcelona'ya Yamal ve Lewandowski'den kötü haber

Barcelona, Lamine Yamal'ın sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Robert Lewandowski ise 10 gün forma giyemeyecek.

Barcelona'ya Yamal ve Lewandowski'den kötü haber

'ya iki futbolcudan kötü haber geldi. 

Barcelona, Lamine Yamal'ın sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Robert Lewandowski ise 10 gün forma giyemeyecek.

Katalan ekibi son olarak La Liga'da deplasmanda Real Sociedad'a 1-0 mağlup olmuştu. 

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

Yamal bu sezon LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nde 6 gol ve 8 asist kaydetmişti.

Lewandowski ise bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı tüm kulvarlarda 19 gol ve 2 asistle takımının en skorer ismi olmuştu.

Barcelona'ya Yamal ve Lewandowski'den kötü haber - 1
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