Barcelona'ya itfaiye engeli: Dönüşleri ertelendi

Barcelona'nın Camp Nou'ya dönüşü bir kez daha ertelendi.

Belediye Meclisi, yangın tahliye yollarının henüz tamamlanmadığı yönündeki itfaiye raporunun ardından maçın Camp Nou'da oynanmasına onay vermedi.

105 BİN SEYİRCİ KAPASİTESİ



İkonik stadını 2023 yılında yenilemeye başlayan Barcelona, geride kalan 2 sezonu şehirdeki diğer stat, Montjuic'de oynamıştı.

İnşası 1 milyar euroya malolan Yeni Camp Nou, 105 bin seyirci kapasitesine sahip olacak.