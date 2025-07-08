Barış Alper adım adım Avrupa'ya: 2 milyona geldi 35 milyon euroya gidiyor

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın transferi için İtalyan basını son ayrıntıları duyurdu.



Calcio Mercato'nun haberine göre; İtalyan devi Inter'in Barış Alper'e ilgisi devam ediyor. Inter, milli futbolcu için temasları sürdürüyor.



Sarı kırmızılıların bonservis beklentisinin 35 milyon euro olduğu milli futbolcuya Premier Lig'den de ilgi var.

Transferin gerçekleşmesi durumunda, Barış Alper ile takımda kalması halinde Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı da olma olasılığı da var.



PERFORMANSI



25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon tüm kulvarlarda 48 maça çıkmış ve 14 gol, 6 asistlik performansla oynamıştı.

Galatasaray, Barış Alper'in pozisyonunda oynayan Sane'yi kadrosuna katmıştı.