Barış Alper adım adım Avrupa'ya: 2 milyona geldi 35 milyon euroya gidiyor
Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Sane transferi sonrası Avrupa'ya gidiyor.
Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın transferi için İtalyan basını son ayrıntıları duyurdu.
Calcio Mercato'nun haberine göre; İtalyan devi Inter'in Barış Alper'e ilgisi devam ediyor. Inter, milli futbolcu için temasları sürdürüyor.
Sarı kırmızılıların bonservis beklentisinin 35 milyon euro olduğu milli futbolcuya Premier Lig'den de ilgi var.
Transferin gerçekleşmesi durumunda, Barış Alper ile takımda kalması halinde Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı da olma olasılığı da var.
PERFORMANSI
25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon tüm kulvarlarda 48 maça çıkmış ve 14 gol, 6 asistlik performansla oynamıştı.
Galatasaray, Barış Alper'in pozisyonunda oynayan Sane'yi kadrosuna katmıştı.
2 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ
Galatasaray'da milli futbolcunun oynadığı pozisyonlarda görev yapabilen Leroy Sane transfer edilmişti.
Futbola Rize Öİ altyapısında başlayan Yılmaz; Ankara Demir ve A. Keçiörengücü takımlarında forma giydikten sonra 2021 yılında 2 milyon euro bonservisle Galatasaray'a imza atmıştı.
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