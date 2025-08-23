Barış Alper kadro dışı mı bırakıldı? Galatasaray'dan resmi açıklama geldi
Barış Alper Yılmaz'ın kadro dışı kaldığı iddialarının ardından Galatasaray'dan resmi açıklama yapıldı.
Galatasaray, Kaysersipor maçının kadrosunda Barış Alper Yılmaz'a yer vermedi. Milli futbolcunun kadro dışı kaldığı öne sürüldü.
Galatasaray süresiz kadro dışı bırakıldığı iddialarını yalanladı.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu imzasıyla yayınlanan açıklama şu ifadeler yer aldı:
"Galatasaray'da transfer görüşmeleri yapan Barış Alper Yılmaz Kayserispor deplasmanına götürülmeyecek. Lemina da ağrıları sebebiyle kafilede yer alması beklenmiyor. Bugün bir YouTube kanalının X hesabında çıkan “Barış Alper Yılmaz’ın süresiz kadro dışı bırakıldığı” yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Bu tür haberler hem oyuncumuza hem de kulübümüze zarar vermekte olup, hangi motivasyonla servis edildiğini anlamak mümkün değildir.
Barış Alper Yılmaz, aidiyeti ve sahadaki hırsıyla Galatasaray için çok büyük bir değerdir. Kayserispor maçı kafilesinde yer almamasının nedeni, içinde bulunduğu sürecin kendisine daha fazla yük olmaması amacıyla, teknik heyetimiz ve yönetimimizin ortak kararıdır. Bu karar tamamen oyuncumuzu koruma amaçlı olup, kadro dışı bırakılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.
Yanlış bilgilerin hızla yayıldığı bu dönemde, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına değerli basın mensuplarının gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz."
NELER YAŞANDI?
Suudi Arabistan ekibi NEOM'un Barış Alper Yılmaz'la görüştüğü ve maaşının 7 katını önerdiği iddia edilmişti.
Suudi kulübünün Galatasaray'a teklifinin ise 30 milyon euroyu bulduğu ancak sarı kırmızılı kulübün kapıyı 50 milyon eurodan açtığı ve ilk görüşmeden sonuç çıkmadığı iddia edilmişti.
Bu gelişmenin ardından Galatasaray, kulübün izni olmadan oyuncunun aklının çelinmesinden dolayı NEOM'a ihtar çektiği öne sürülmüştü.
Barış Alper'in ise Galatasaray yönetimine "Beni bırakın, bu teklifi bir daha bulamam." dediği iddia edilmişti.
Başkan Dursun Özbek, futbolcunun transferine izin vermeyeceklerini açıkladı.
Futbolcunun menajeri ise Barış'a, kulüp yönetimi bu yaz için “Teklif gelmesi hâlinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin” şeklinde söz vermiştir." ifadelerini kullandı.
