Barış Alper Yılmaz Avrupa devlerini peşine taktı

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir taraftan kadroda bulunan oyuncuları için teklifler alıyor.

Akşam'ın haberine göre, Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz için Liverpool'un devrede olduğu ve İngiliz devin 30 milyon euroluk bir bedelle bu transferi bitimek istediği öne sürüldü.

Ayrıca West Ham United, Brighton ve Borussia Dortmund'un da 24 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında olduğu kaydedildi.

DEĞERİ 20 MİLYON EUROYA YÜKSELDİ

Barış Alper'in EURO 2024'ün ardından piyasa değeri 3 milyon eurodan 20 milyon euroya çıkmıştı.