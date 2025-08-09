Barış Alper Yılmaz, gol sevincinin perde arkasını açıkladı: "Kewell'a selam olsun ama esası farklı"

"HEDEF ŞAMPİYONLUK" Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getiren Barış Alper Yılmaz, "Öncelikle gerçekten zor şartlar altında oynadık. Sıcak ve nem fazlaydı. İlk maçlar zor olabiliyor. Kazandığımız için mutluyuz. İyiyiz. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Galatasaray'ın hedefi şampiyonluk ve kupalar. İnşallah böyle devam eder." şeklinde konuştu.

Kendisini geliştirdiğini söyleyen sarı-kırmızılı futbolcu, "Önemli olan takım hedefimiz. Takım hedefimiz, bireysel hedeflerimin önünde. Tabii ki kendimi geliştiriyorum. Her zaman ekstra yapıyorum. İnşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.

"KEWELL'A SELAM OLSUN AMA..."



Gol sevincinin perde arkasını anlatan Yılmaz, "Harry Kewell'a selam olsun ama şöyle oldu esasında; medya ekibimizden Ege ağabey otelden çıkarken 'Barış, gol atarsan bu gol sevincini yapar mısın?' demişti. Onu kırmadım." dedi.