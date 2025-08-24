Barış Alper Yılmaz, Kayserispor-Galatasaray maçına dakikalar kala paylaştı: "Ayrılacak" deniyordu!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Sarı-kırmızılılardan ayrılmak istediği konuşulan Barış Alper Yılmaz, transfer süreci nedeniyle maç kadrosuna alınmamıştı. MAÇA KISA SÜRE KALA PAYLAŞTI



Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden NEOM'un teklif yaptığı iddia edilen başarılı futbolcu, Kayserispor maçı öncesinde dikkat çeken bir paylaşım yaptı.



Yılmaz, maçın başlamasına dakikalar kala takım arkadaşlarının ve kendisinin yer aldığı fotoğrafı paylaşarak "Başarılar takım" notunu düştü.



Barış Alper Yılmaz, notunun yanına sarı ve kırmızı kalpleri de ekledi.

MENAJERİ NE DEMİŞTİ?



Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan, bir televizyon programına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:



"Şu an NEOM son teklifini yapmadı. Son görüşme olmadı daha. Aralarında görüşecekler. Bir Türk futbolcuya gelecek rekor fiyat gelecektir. Net rakam söyleyemiyorum. Benim kararım değil çünkü. Bir Türk futbolcuya gelecek rekor fiyat olacak."

ÖZBEK: "SATMAYACAĞIZ"



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise futbolcunun transferine izin vermeyeceklerini açıklamıştı.



Özbek'in sözleri şu şekildeydi:



"Dünkü gelişmeleri bilmiyorum. Arkadaşlarla görüşeceğim. Dün Cenevre'deydik, bugün rapor alacağım. Barış Alper bizim sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray'a katkısı da çok büyük."



Özbek, "Sizden net bir cevap bekliyoruz" diyen gazeteciye "Benim söylediğimden sen ne anladın?" diye sormuştu. Gazeteci ise "Barış Alper'in satışına izin vermeyeceksiniz" deyince Özbek "Teşekkür ederim" diyerek yanıt vermişti.