Barış Alper Yılmaz'a 2 teklif: 20 milyon euroya ret yanıtı

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı bırakmak istemiyor.



Sezona formda başlayan milli futbolcu için sarı kırmızılılara yurt dışından 2 teklif geldi.



İtalyan kulübü Bologna 17 milyon euro'lukla teklifle kapıyı çalarken, Suudi Arabistan ekibi NEOM ise 20 milyon euro teklif etti.



İki teklifi de reddeden sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi serüveni öncesinde 26 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmayı planlıyor.



Teknik direktör Okan Buruk da Barış Alper Yılmaz'ın sezona yaptığı açılıştan memnun.



KEÇİÖRENGÜCÜ YÜZDE 20 PAY ALACAK



Galatasaray ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun sonraki satışından eski kulübü Keçiörengücü yüzde 20 pay alacak.



Yılmaz'a gelen teklifleri reddeden sarı kırmızılılarda kaleci arayışı da sürüyor.

İNDİRİM İSTENİYOR



Buruk'un listesinde 1 numarada yer alan Ederson için Manchester City ile görüşen Galatasaray, İngiliz devinin 15 milyon euroluk bonservis beklentisinde indirim bekliyor.



Brezilyalı kalecinin alternatifi ise Yann Somer.



Ederson için yapılan görüşmelerden sonuç çıkmazsa Inter'in 36 yaşındaki file bekçisi için çalışmalar yoğunlaşacak.



Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya 2 Eylül'de bildirecek.

