Barış Alper Yılmaz'a 35 milyon euroluk teklif

A Milli Takım ile EURO 2024'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'ın futbolcusu Barış Alper Yılmaz için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-kırmızılılarda Futbol Şube Sorumlusu İbrahim Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde Barış Alper Yılmaz'ın satılık olmadığını ve gelen teklifleri hiç düşünmeden reddettiklerini söylemişti.



Sabah'ın haberine göre, bir süre önce Zaha ile ilgilenen West Ham United'ın rotasını Barış Alper Yılmaz'a çevirdiği öne sürüldü.

Premier Lig ekibinin önümüzdeki günlerde Galatasaray'a 35 milyon euroluk resmi teklif yapması bekleniyor.

24 yaşındaki futbolcunun da kariyerine İngiltere'de devam etmeye sıcak baktığı kaydedildi.

YÜZDE 20 PAYINI DEVRETMEYE HAZIR

Sonraki satıştan yüzde 20 pay sahibi olan Keçiörengücü'nün ise payını 3 milyon euroya devretmeye hazır olduğu aktarıldı.