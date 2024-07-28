Barış Alper Yılmaz'a Sacha Boey tarifesi

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için yol haritasını çizdi. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki futbolcu için Sacha Boey formülünü uygulayacak.



Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euronun altında gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacak.



Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, bu kararı milli futbolcuya iletti.



Galatasaray'dan ayrılmak için aceleci olmayan Barış Alper Yılmaz'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı heyecanla beklediği ifade edildi.



Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın Avrupa arenasında gösterdiği performans sonrası Sacha Boey benzeri bir teklif alacağını düşünüyor.



Milli futbolcu böyle bir teklif alması durumunda ara transfer dönemimde takımdan ayrılacak.



Barış Alper Yılmaz geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 55 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.

