Barış Alper Yılmaz'dan gizemli paylaşım: Transfer iddiaları sonrası yaptı

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ve Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenerek 2'de 2 ile başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.



İki maçta toplam 3 kez fileleri sarsan Barış Alper Yılmaz, performansı ve formda görüntüsüyle dikkat çekmişti. SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI



Spor kamuoyunda büyük beğeni toplayan ve birçok kulübün ilgisini üstüne çeken sarı-kırmızılı futbolcu, sosyal medyadan ilginç bir paylaşım yaptı.



Milli futbolcu, Instagram hikayesinde paylaştığı "siyah ekran"la kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

Yılmaz'ın, bu paylaşımı hakkındaki transfer iddiaları nedeniyle mi yoksa başka bir durumdan ötürü mü yaptığı gizemini koruyor.



ASTRONOMİK TEKLİF İDDİASI



Galatasaray ile son üç sezonda üç şampiyonluk yaşayan ve bu başarılarda önemli pay sahibi olan yıldız futbolcu için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme gelmişti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 2 milyon 500 bin euro alan Yılmaz için Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'nin yıllık 10 milyon euro'luk bir teklif yaptığı öne sürüldü.



Suudi kulübünün Galatasaray'a teklifinin ise 30 milyon euro'yu bulduğu ancak sarı-kırmızılı kulübün kapıyı 50 milyon euro'dan açtığı ve ilk görüşmeden sonuç çıkmadığı iddia edilmişti.

GALATASARAY PERFORMANSI Galatasaray'a 2021 yazında Ankara Keçiörengücü'nden 2 milyon 100 bin euro karşılığında transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 158 maçta 28 gol-22 asistlik bir performans sergiledi.