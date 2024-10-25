Barış Alper Yılmaz'ın golü Avrupa Ligi'nde ödüle aday

Galatasaraylı milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın İsveç ekibi Elfsborg'a attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en iyisine aday gösterildi.



Ligin internet sitesinde yer alan oylamada, Galatasaray'ın 4-3 kazandığı karşılaşmanın 44. dakikasında fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, "3. haftanın golü" kategorisine aday oldu.



Fenerbahçe'ye karşı Manchester United'ın golünü atan Christian Eriksen, Bodo/Glimt'ten Villads Nielsen ve Rangers'tan Vaclav Cerny, aynı kategoride aday gösterilen futbolcular arasında yer aldı.

BARIŞ ALPER'İN GOLÜ