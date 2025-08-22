Barış Alper Yılmaz'ın menajerinden olay sözler: "Verilen sözler tutulmadı!"

Trendyol Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Galatasaray 'da 2 haftada attığı 3 golle dikkatleri üzerine geçen Barış Alper Yılmaz için hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusuna Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan gelen teklif reddedilmişti. Bu durum sonrası milli futbolcu, sosyal medya hesabından "siyah ekran" paylaşımı yapmıştı.

Galatasaray Kulübü'nden verilen sözlerin tutulmadığını iddia eden Maldan'ın açıklaması şu şekilde:



"Son günlerde kamuoyunda yoğun biçimde tartışılan süreç hakkında, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla aşağıdaki hususların açıklanması zaruri olmuştur.

"TARAFIMIZI RAHATSIZ EDEN HUSUS..."



Barış'a gelen transfer teklifleri, Galatasaray Spor Kulübü yönetimi tarafından tarafıma yüz yüze yapılan görüşmede iletilmiştir. Gerçekleşen tüm görüşmeler kulüp yönetiminin bilgisi dâhilinde yürütülmüş, farklı kulüplerden yapılan teklifler reddedilmiştir. Ancak bu süreçte tarafımızı asıl rahatsız eden husus, görüşmelerin üslubu ve sergilenen yaklaşımdır.

"YÖNETİM SÖZ VERMİŞTİ!"



Barış, son iki transfer döneminde kulübüne son derece önemli teklifler getirmiş; fakat Galatasaray'ın menfaatleri ve şampiyonluk hedefi doğrultusunda takımda kalmayı tercih etmiştir. Üç şampiyonlukta ve toplam beş kupada önemli katkılar sunan Barış'a, kulüp yönetimi bu yaz için “Teklif gelmesi hâlinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin” şeklinde söz vermiştir.

"BİZİ DERİNDEN ÜZMEKTEDİR"



Bugün ise ne yazık ki farklı bir tavırla karşı karşıya bulunmaktayız. Bu durum bizleri derinden üzmektedir. Kardeşim Barış'ın ve şahsımın haksız şekilde hedef haline getirilmesi, son iki yılda kulüp için yapılan fedakârlıkların göz ardı edilmesine sebep olmamalıdır.

"BARIŞ'IN DA SÖZ HAKKI OLMALI"



Galatasaray'a, sayın başkana ve bugüne kadar Barış'a büyük sevgi gösteren taraftarlara son olarak şunu söylemek isterim ki; kardeşim son iki maç da dahil olmak üzere, Galatasaray'a saha içinde ve dışında yakışır şekilde mücadele verdi. Ama artık Barış'ın da söz hakkı olmalı.



Galatasaray camiasına ve spor kamuoyuna saygıyla duyurulur."